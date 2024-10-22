Прения по делу о падении автобуса в Мойку: обвинение требует 6 лет и 10 месяцев лишения свободы

В ДТП погибли 7 человек.

В Санкт-Петербурге состоялись прения сторон по уголовному делу, в рамках которого обвиняется водитель автобуса Рахматшох Курбонов. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель семи человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще одного пассажира (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Согласно материалам дела, трагедия произошла 10 мая 2024 года. Курбонов, управляя пассажирским автобусом с превышением допустимой скорости, на ул. Большой Морской врезался в бордюрный камень, после чего выехал на тротуар, сбил металлическое ограждение и столкнулся с автомобилями на Поцелуевом мосту. Потеряв контроль над транспортом, он допустил падение автобуса в реку, что привело к гибели семи пассажиров.

Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий, выступая в прениях, предложил суду признать подсудимого виновным. Он настаивал на наказании в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 11 месяцев. Отбывать срок Курбонову предстоит в колонии общего режима.

Окончательный приговор суда будет объявлен позже.

Видео: прокуратура СПб