Водитель автобуса, упавшего в Мойку в Петербурге, признал вину

Потерпевшие и свидетели в суд не пришли, поэтому заседание перенесли на 4 сентября.

В Октябрьском районном суде Петербурга 20 августа стартовало рассмотрение уголовного дела о гибели пассажиров автобуса, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста в мае. Обвиняемым является водитель транспортного средства Рахматшох Курбонов.

Сегодня прокуроры представили судье материалы дела. Водитель автобуса признал вину и раскаялся. Потерпевшие и свидетели в суд не пришли, поэтому заседание перенесли на 4 сентября, пишет 78.ru.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу в отношении Рахматшоха Курбонова. Тогда следствие установило, что он 10 мая, управляя автобусом с превышением допустимой скорости в утомленном состоянии, у дома 69 по Большой Морской улице столкнулся с бордюрным камнем. После этого водитель выехал на левый тротуар, где врезался в металлическое ограждение, и на проезжей части Поцелуева моста наехал на стоящие автомобили. В результате ДТП семь пассажиров автобуса погибли.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга