Суд Петербурга приостановил деятельность перевозчика, автобус которого упал в Мойку

Суд установил, что перевозчиком не обеспечивается идентификация аппаратуры спутниковой навигации.

Московский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Такси" по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). Об этом 5 сентября рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что перевозчиком не обеспечивается идентификация аппаратуры спутниковой навигации. Законный представитель "Такси" в суд не явился. Защитник пришел, вину не признал.

Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Напомним, автобус этого перевозчика упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая. В результате аварии три человека скончались на месте, а четверых в крайне тяжелом состоянии доставили в больницы, однако их не удалось спасти. Выжили лишь один пассажир и водитель. Последний, Рахматшох Курбонов, признал свою вину в ДТП.

Ранее стало известно о том, что правительство Петербурга сменит перевозчика на девяти автобусных маршрутах, которые ранее обслуживало ООО "Такси".

Фото: Piter.TV