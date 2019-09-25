В Смольном ищут замену перевозчику ООО «Такси», чей автобус упал в Мойку

В страшной аварии погибло семь человек.

Стало известно, что в Правительство Петербурга сменит перевозчика на девяти автобусных маршрутах, которые ранее обслуживало ООО "Такси". После того, как 10 мая 2024 года один из их автобусов попал в аварию, унесшею жизни семерых людей, Петербургский "Организатор перевозок" решили расторгнуть с ними договор.

Аукционы объявлены 4 сентября на девять маршрутов (№№ 29, 220, 41, 42, 262, 261, 113, 214А, 214Б.), общая стоимость - 2,2 млрд рублей. Новый перевозчик должен начать обслуживание маршрутов уже в октябре.

Напомним, что 10 мая 2024 года в Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 262 разворачивался с Большой Морской улицы на Поцелуев мост и столкнулся с автомобилем. В результате аварии автобус пробил ограду и упал в реку Мойку, после чего затонул. В результате ДТП три человека скончались на месте, а четверо в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницы, однако их не удалось спасти. Выжили лишь один пассажир и водитель. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов признал свою вину в аварии.

Возбуждены два уголовных дела по факту аварии. Одно из них об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и о "нарушении правил дорожного движения", а также обвинение генерального директор ООО "Такси" Павла Кузнецова в фальсификации данных ЕГРЮЛ.

Фото: пресс-служба Смольного