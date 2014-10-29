Прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя автобуса, упавшего в Мойку

Уголовное дело будет передано в Октябрьский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку. Как сообщили в ведомстве, следствие установило, что обвиняемый 10 мая, будучи в утомленном состоянии и управляя автобусом с превышением допустимой скорости, вблизи дома № 69 по Большой Морской улице столкнулся с бордюрным камнем. Затем он выехал на левый тротуар, где столкнулся с металлическим ограждением и на проезжей части Поцелуева моста врезался в стоящие автомобили.

Водитель неправильно оценил дорожную ситуацию, не предпринял все возможные меры для снижения скорости вплоть до полной остановки автобуса и, продолжая движение, сбил металлическое ограждение моста, что привело к падению автобуса в реку. В результате аварии семь пассажиров автобуса погибли.

Уголовное дело будет передано в Октябрьский районный суд для дальнейшего рассмотрения, добавили в прокуратуре.

Ранее мы сообщили о том, что пассажир на станции метро "Купчино" разбил молотком стекло входной двери.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга