  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:22
127
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пассажир на станции метро "Купчино" разбил молотком стекло входной двери

0 0

Ущерб, причиненный ГУП "Петербургский метрополитен", превысил 27 тысяч рублей.

Молодой человек в петербургском метро ударил молотком по входной двери. Теперь он предстанет перед судом, рассказали в прокуратуре Московского района.

По версии следствия, вечером 9 июля 2024 года обвиняемый, находясь в вестибюле станции метрополитена "Купчино", нанес не менее трех ударов эвакуационным молотком по стеклу входной двери. Он обвиняется по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте).

Ущерб, причиненный ГУП "Петербургский метрополитен", превысил 27 тысяч рублей.

Видео: прокуратура СПб

Теги: метро, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии