Число пострадавших после ДТП с автобусом на Восстания возросло до 25

Полиция разбирается в деталях массового ДТП с участием автобусов и иномарок на Невском проспекте.

Массовое ДТП с лазурным автобусом на перекрёстке Лиговского и Невского проспектов с участием рейсовых автобусов и автомобилей — на особом контроле. Проверку проводят и в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что водитель автобуса "Маз", двигаясь по Невскому проспекту проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом "Волгобас" под управлением 55-летнего водителя, а также задел автомобили Mercedes и Citroen,за рулём которого был 42-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили и водитель автобуса "Маз", и ещё 9 человек, в числе которых 12-летний ребенок. Все они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Позже в больницу обратились ещё 15 человек.

По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области