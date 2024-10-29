Пострадавшие в ДТП с автобусами на площади Восстания получат страховые выплаты

За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от ее характера.

Пассажиры автобусов №№54 и 181, которые пострадали в аварии на площади Восстания, получат страховые выплаты. Для этого необходимо обратиться в АО "СОГАЗ", сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам необходимо направить в АО "СОГАЗ" заявление на выплату, приложив к нему копию документов, удостоверяющих личность, и документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (в них должен быть указан характер полученных потерпевшим травм и увечий, диагноз и период нетрудоспособности). Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Отмечается, что за каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от ее характера. Подробную информацию о получении страховых выплат и списке нужных документов можно получить по телефону контактного центра: +7 (800) 333-08-88.

Напомним, ДТП произошло утром 27 октября на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. Водитель автобуса "Маз", двигаясь от Суворовского проспекта, при повороте налево на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автобусом "Волгобас", под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями Mercedes и Citroen 42-летних мужчин.

В результате происшествия 10 пассажиров обратились за медицинской помощью. В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти