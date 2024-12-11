Пьяный водитель на угнанном внедорожнике устроил ДТП на улице Восстания

Полиция задержала нетрезвого водителя, устроившего аварию на угнанном внедорожнике на улице Восстания. Инцидент произошел накануне вечером, 25 января.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ДПС Центрального района заметили внедорожник, двигавшийся с явными нарушениями ПДД. При попытке остановить автомобиль водитель увеличил скорость, пытаясь скрыться от преследования в оживленном транспортном потоке.
Сотрудники дорожной полиции организовали погоню. Пытаясь оторваться от преследования, водитель свернул на улицу Восстания, где столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, после чего был задержан. В результате ДТП никто не пострадал.
Как оказалось, за рулём автомобиля находился 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские установили, что автомобиль, которым он управлял, был угнан со станции техобслуживания в Московском районе. Задержанный был доставлен в полицейский участок, где выяснилось, что он также находится в федеральном розыске правоохранительными органами Новосибирска за незаконное пересечение государственной границы.
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Фото: Piter.TV
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