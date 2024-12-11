Пьяный водитель на угнанном внедорожнике устроил ДТП на улице Восстания

При попытке остановить автомобиль водитель увеличил скорость, пытаясь скрыться от преследования.

Полиция задержала нетрезвого водителя, устроившего аварию на угнанном внедорожнике на улице Восстания. Инцидент произошел накануне вечером, 25 января.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ДПС Центрального района заметили внедорожник, двигавшийся с явными нарушениями ПДД. При попытке остановить автомобиль водитель увеличил скорость, пытаясь скрыться от преследования в оживленном транспортном потоке.

Сотрудники дорожной полиции организовали погоню. Пытаясь оторваться от преследования, водитель свернул на улицу Восстания, где столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, после чего был задержан. В результате ДТП никто не пострадал.

Как оказалось, за рулём автомобиля находился 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские установили, что автомобиль, которым он управлял, был угнан со станции техобслуживания в Московском районе. Задержанный был доставлен в полицейский участок, где выяснилось, что он также находится в федеральном розыске правоохранительными органами Новосибирска за незаконное пересечение государственной границы.

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Фото: Piter.TV