Лазурный протаранил три легковушки и ещё один автобус.

Водитель лазурного автобуса потерял сознание и устроил ДТП на площади Восстания в Петербурге. Прокуратура Центрального района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в результате инцидента есть пострадавшие. Лазурный автобус протаранил три легковушки и ещё один автобус. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Установление всех причин происшествия на контроле в прокуратуре района.

Ранее Piter.TV сообщал, что целая семья погибла в ДТП на глазах у дочери в Ленобласти.

Видео: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга