В Комарово росгвардейцы оказали первую помощь пенсионерке, которой внезапно стало плохо
Сегодня, 15:56
Женщину уложили на спину, приподняли ее ноги и расстегнули воротник верхней одежды, чтобы облегчить дыхание.

В Курортном районе Петербурга росгвардейцы оказали доврачебную помощь пожилой женщине, которой резко стало плохо на улице. После пострадавшую госпитализировали в больницу. 

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны заметили на Социалистической улице в поселке Комарово пенсионерку примерно 70 лет в обморочном состоянии. Она сидела на земле, не дойдя несколько шагов до скамейки. Была вызвана скорая помощь. 

Женщину уложили на спину, приподняли ее ноги и расстегнули воротник верхней одежды, чтобы облегчить дыхание. Оказав местной жительнице первую помощь, наряд Росгвардии находился рядом до прибытия врачей. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV 

