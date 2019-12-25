В Комарово росгвардейцы оказали первую помощь пенсионерке, которой внезапно стало плохо

Женщину уложили на спину, приподняли ее ноги и расстегнули воротник верхней одежды, чтобы облегчить дыхание.

В Курортном районе Петербурга росгвардейцы оказали доврачебную помощь пожилой женщине, которой резко стало плохо на улице. После пострадавшую госпитализировали в больницу.

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны заметили на Социалистической улице в поселке Комарово пенсионерку примерно 70 лет в обморочном состоянии. Она сидела на земле, не дойдя несколько шагов до скамейки. Была вызвана скорая помощь.

Женщину уложили на спину, приподняли ее ноги и расстегнули воротник верхней одежды, чтобы облегчить дыхание. Оказав местной жительнице первую помощь, наряд Росгвардии находился рядом до прибытия врачей.

Фото: Piter.TV