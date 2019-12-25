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ФГУП "НАМИ" не планирует покупать петербургский завод Toyota
Сегодня, 18:28
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ФГУП "НАМИ" не планирует покупать петербургский завод Toyota

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По словам Манутрова, в кулуарах форума "Всемирный день качества" таких обсуждений нет. 

В Петербурге компания ФГУП "НАМИ", подведосмтвенная Минпромторгу РФ, не планирует покупать завод Toyota. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Манутрова, в кулуарах форума "Всемирный день качества" таких обсуждений нет. 

Напомним, что pавод Toyota  в Петербурге закрывают. Данное решение принял представитель бренда на российском рынке "Тойота Мотор". В связи с остановкой деятельности компании сотрудники предприятия будут сокращены. Cотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения. Службы занятости населения и ООО "Тойота Мотор" окажут содействие при трудоустройстве уволенным специалистам завода.

Ранее Nissan пока не уведомлял Службу занятости о сокращении штата. 

Фото: pxhere

Теги: завод, кулуары, покупка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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