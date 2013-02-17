Пьяный петербуржец разбил стекло Nissan и угнал его

Теперь он предстанет перед судом.

В Петербурге молодой человек, увидев в салоне авто ключи, разбил стекло и угнал иномарку. Об этом рассказали в прокуратуре Петроградского района.

По версии следствия, ночью 7 августа 2024 года 24-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по Петроградскому району. Молодой человек заметил, что в одном из автомобилей, припаркованных у дома 18 по проспекту Добролюбова на переднем пассажирском сидении оставлен ключ. Петербуржец разбил пассажирское стекло камнем, проник в Nissan Micra и угнал его.

Рядом с мостом Бетанкура водитель был задержан сотрудниками ГИБДД.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Ранее нетрезвый водитель был отправлен в колонию на 7 лет за смертельное ДТП в Колпино.

Фото: Piter.tv