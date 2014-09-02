На петербургском заводе Hyundai начали сокращать сотрудников

Cокращения будут проходить с 23 января по 17 февраля.

В понедельник, 19 декабря, начали сокращать сотрудников завода корейского концерна Hyundai в Петербурге. Об этом объявило руководство компании, пишет "Ъ-СПб".

В пресс-службе заявили, что из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Известно, что сокращения будут проходить с 23 января по 17 февраля. Компания обещает выполнить все соцобязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон.

"АвтоВАЗ" запустит производство своих автомобилей на базе бывшего завода ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" ко II полугодию 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что предприятие, его активы, производственные и научно-исследовательские мощности, московский центр продаж и маркетинга перешли подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". На данный момент ведутся переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов для сборки.

Фото: Piter.tv