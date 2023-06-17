На бывшем заводе Nissan запущено производство Lada

К 2027 году предприятие произведёт более 100 тыс. машин Lada в год.

В последний день ПМЭФ-2023, 17 июня, "АвтоВАЗ" официально запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan в Северной столице.

Как заявил вице-премьер РФ, глава министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров, к 2027 году предприятие произведёт более 100 тыс. машин Lada в год.

Напомним, что, по словам Мантурова, полная стоимость новой модели Lada Aura составит примерно 2,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что входе ПМЭФ-2023 были заключены более 900 соглашений на 3,8 млн рублей.

Видео: Telegram / РИА Новости