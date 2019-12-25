В ходе ПМЭФ-2023 были заключены более 900 соглашений на 3,8 млн рублей

В числе прочих контрактов 43 документа были подписаны с представителями иностранных компаний.

Всего в ходе ПМЭФ-2023 были заключены более 900 соглашений на общую сумму сумму 3,86 трлн рублей. Об этом рассказал советник президента Антон Кобяков.

По словам Кобякова, в числе прочих контрактов 43 документа были подписаны с представителями иностранных компаний. Участие в форуме приняли 150 компаний из 25 недружественных стран, добавил он.

В общей сложности за 4 дня в мероприятиях форума в "живом" и виртуальном формате поучаствовали свыше 17 тыс. человек из 130 стран мира. Наиболее многочисленной оказалась делегация из ОАЭ, в которую вошли 200 человек. Вторым в списке гостей вторая по числу участников оказался Китай в 147 представителями.

Ранее мы сообщили о том, что ПМЭФ-2023 принёс Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций.

Фото: Piter.TV