ПМЭФ-2023 принёс Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций

В ходе ПМЭФ-2023 Северная столица заключила 62 соглашения на сумму 661,33 млрд рублей: 40 документов относятся к числу инвестиционных. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Подписанные городом контракты касаются сфер промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики, образования, общественного питания и т.д.

Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, результат является серьёзным успехом в текущих условиях геополитики.

Ранее мы сообщили о том, что Путин затронул тему детских пособий на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV