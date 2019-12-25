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ПМЭФ-2023 принёс Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций
Сегодня, 12:47
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ПМЭФ-2023 принёс Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций

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В ходе ПМЭФ-2023 Северная столица заключила 62 соглашения на сумму 661,33 млрд рублей: 40 документов относятся к числу инвестиционных. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Подписанные городом контракты касаются сфер промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики, образования, общественного питания и т.д.

Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, результат является серьёзным успехом в текущих условиях геополитики.

Ранее мы сообщили о том, что Путин затронул тему детских пособий на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV

Теги: пмэф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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