Путин затронул тему детских пособий на ПМЭФ: мнение экспертов

В ходе мероприятия президент предложил ввести выплату на ребенка до 1,5 лет и сохранение пособий по уходу за ребёнком даже в случае частичной занятности родителя.

Повестка ПМЭФ в основном была посвящена глобальным экономическим вопросам России, однако президент Владимир Путин в своём выступлении упомянул также и тему детских пособий. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Так, в ходе мероприятия глава государства предложил ввести выплату на ребенка до 1,5 лет и сохранение пособий по уходу за ребёнком даже в случае частичной занятности родителя. Предложение прозвучало между переговорами с международными гостями и представителями крупного бизнеса: по мнению авторов поста, это указывает на готовность обсуждения повышения качества жизни граждан в любое время.

Что же касается самой новеллы, которая, несомненно, скоро станет нормой законодательства, то она будет способствовать повышению благосостояния семей с детьми, членам которой не придется выбирать между частичной занятостью и пособием. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Путина на ПМЭФ.

Фото: ПМЭФ-2023