Глава "АвтоВАЗа" Соколов озвучил стоимость Lada Aura

Руководитель подчеркнул, что окончательная сумма, в которую обойдётся авто, не определена, поскольку пока существует лишь прототип.

Стоимость новой модели Lada Aura составит примерно 2,5 млн рублей. Об этом рассказал глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе ПМЭФ-2023, сообщает ТАСС.

Руководитель подчеркнул, что окончательная сумма, в которую обойдётся авто, не определена, поскольку пока существует лишь прототип.

Напомним, что Lada Aura базируется на модели Lada Vesta. Пассажирский салон в новой машине был увеличен на 25 см, кроме того, он выполнен в натуральной коже отечественного производства. Также автомобиль обладает двигателем объёмом 1,8 л и мощностью 122 лошадиных силы, и автоматической коробкой передач.

Ранее мы сообщили о том, что на смену Lada Granta придёт Lada Iskra.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин