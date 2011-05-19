Глава "АвтоВАЗа": на смену Lada Granta придёт Lada Iskra

Производство новых моделей стартует в конце 2024 года.

На мену модели Lada Granta скоро придёт новая модель Lada Iskra. Об этом заявил руководитель "АвтоВАЗа" Максим Соколов на полях ПМЭФ-2023.

Глава компании отметил, что решение связано с желанием использовать слово из русского языка в названиях авто. Производство новых моделей стартует в конце 2024 года.

Напомним, что во владении "АвтоВАЗа" на данный момент находятся производственные площадки в Тольятти, Ижевске и Петербурге. Марка состоит из моделей Vesta, Largus, Granta и Niva.

Ранее мы сообщили о том, что новую Lada X-Cross 5 показали на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV