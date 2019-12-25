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Территории вокруг завода Toyota в Петербурге могут включить в состав ОЭЗ
Сегодня, 9:46
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Территории вокруг завода Toyota в Петербурге могут включить в состав ОЭЗ

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Среди резидентов площадки предварительно насчитывается около 66-ти компаний.

Территории вокруг бывшего автомобильного завода Toyota в Северной столице планируют включит в особую экономическую зону (ОЭЗ) города. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Судя по данным Росрееста, на которые обратило внимание издание, среди резидентов площадки предварительно насчитывается около 66-ти компаний.

По словам президента Санкт–Петербургской торгово–промышленной палаты (СПбТПП) Владимира Катенёва, организации потенциально должны привлечь промышленная инфраструктура и отлаженная транспортная связь с предприятием.

Эксперт полагает, что территории будут использованы для размещения производственных и распределительных центров компаний, которые занимаются производством электроники, медицинского оборудования, либо "зелёной" энергетикой.

Ранее мы сообщили о том, что на бывшем заводе Toyota в Петербурге начнут производить электромобиль класса B+.

Фото: Piter.TV

Теги: завод toyota, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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