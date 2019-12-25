На бывшем заводе Toyota в Петербурге начнут производить электромобиль класса B+

Также на производстве будут выпускать лёгкие коммерческие электромобили на единой платформе E-Neva и гибридные модели.

На бывшем заводе Toyota в Северной столице будут производить электромобили класса B+ и лёгкие коммерческие электромобили на единой платформе E-Neva. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС.

Градоначальник отметил, что на предприятии также будут выпускать гибридные модели, для работы которых используется газ, либо водород.

Напомним, что завод Toyota был передан ВКО "Алмаз-Антей": пока процесс оформления имущества завершён не полностью.

Ранее мы сообщили о том, что активы завода Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп.

Фото:Piter