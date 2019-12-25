  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Активы завода Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп
Сегодня, 9:39
90
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Активы завода Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп

0 0

Руководитель отметил, что сделка прошла аналогично с продажей предприятия Volkswagen

Активы петербургского завода Toyota были проданы ФГУП "НАМИ" без права обратного выкупа. Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Руководитель отметил, что сделка прошла аналогично с продажей предприятия Volkswagen. Напомним, что она завершилась в конце марта 2023 года. ФГУП "НАМИ" получило здание завода японского автопроизводителя, а также его оборудование и земельный участок.

В коннице апреля входящий в состав оборонного концерна "Алмаз-Антей" "Обуховский завод" cтал управляющей компанией предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что "Автоваз" запустит производство "Лады" в Петербурге с 14 июня.

Фото: Piter.TV

Теги: завод toyota, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии