"Автоваз" запустит производство "Лады" в Петербурге с 14 июня

Объем выпуска автомобилей может составить до 10 тысяч.

"Автоваз" планирует 14 июня начать производство в Петербурге. Об этом 2 июня сообщили В ТАСС с ссылкой на слова генерального директора компании Максим Соколов, который выступил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Автомобилестроительная компания "Автоваз" в феврале 2023 года объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в культурной столице. А уже в июне автоконцерн начнет выпускать модель автомобиля "Лада". Планируется, что объем производства в 2023 году в Петербурге может составить до 10 тыс.

14 июня 2023 года — старт производства на заводе "Лада Санкт-Петербург". При участии партнера будет запущено производство новой модели "Лада" в Санкт-Петербурге". Генеральный директор компании "Автоваз" Максим Соколов.

Отметим, что всего автоконцерн намерен произвести более 400 тыс. автомобилей в 2023 году.

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