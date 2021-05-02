Бывший завод Toyota передадут концерну "Алмаз-Антей"

Проект направлен на ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей предприятия.

Минпромторг РФ разрабатывает проект передачи всех активов ООО "Шушары-авто" (бывшего завода Toyota), который теперь принадлежит ФГУП "НАМИ". В том числе, речь идёт о заводе в Петербурге. Об этом пишет "Интерфакс".

Документ направлен на ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей предприятия для достижения целевых показателей автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года.

Судя по пояснительной записке, полностью процесс передачи должен завершиться к 21 июня. Предприятие планируют передать военному концерн "Алмаз-Антей", который к 2026 году планирует производить электромобили на платформе E-NEVA.

Ранее мы сообщили о том, что первой моделью на бывшем заводе Nissan станет Lada X-Cross 5.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)