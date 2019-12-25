Продажи Lada X-Cross 5 планируют начать до конца 2023 года

Стоимость новых автомобилей будет зависеть зависеть от курса доллара.

Автомомбили Lada X-Cross 5 могут поступить в продажу до конца текущего года. Об этом заявил руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.

Глава компании уточнил, что продажи откроют в IV квартале. Оптовые покупатели уже найдены. Кроме того, по словам Соколова, в скорейшем старте продаж заинтересован Смольный. Стоимость новых автомобилей будет зависеть зависеть от курса доллара.

Напомним, что производство Lada X-Cross 5 будет осуществляться на бывшем заводе Nissan в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург".

Фото: Piter.TV