"Автозавод СПб" готов к серийному выпуску Lada Iskra

Летом 2025 года из Тольятти в Петербург было отправлено двести машинокомплектов.

АвтоВАЗ и компания "Автозавод Санкт-Петербург" начали заключительный этап подготовки массового выпуска автомобиля Lada Iskra в Северной столице, информировало официальное представительство завода.



Летом 2025 года из Тольятти в Петербург было отправлено двести машинокомплектов Lada Iskra, на которых проверялись производственные процессы, проходили курсы обучения сотрудников и проводился контроль качества.



АвтоВАЗ, ведущий российский производитель легковых и лёгких коммерческих авто, совместно с предприятием "Автозавод Санкт-Петербург" завершают подготовку к запуску серийного производства модели Lada Iskra в Петербурге, прокомментировали в компании.

