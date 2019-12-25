  1. Главная
"Автозавод СПб" готов к серийному выпуску Lada Iskra
Сегодня, 13:10
237
АвтоВАЗ и компания "Автозавод Санкт-Петербург" начали заключительный этап подготовки массового выпуска автомобиля Lada Iskra в Северной столице, информировало официальное представительство завода.

Летом 2025 года из Тольятти в Петербург было отправлено двести машинокомплектов Lada Iskra, на которых проверялись производственные процессы, проходили курсы обучения сотрудников и проводился контроль качества.

АвтоВАЗ, ведущий российский производитель легковых и лёгких коммерческих авто, совместно с предприятием "Автозавод Санкт-Петербург" завершают подготовку к запуску серийного производства модели Lada Iskra в Петербурге, прокомментировали в компании.

Ранее мы сообщили о том, что рост продаж Lada Aura зафиксирован в Петербурге.

Фото: Пресс-служба "Автозавода "Санкт-Петербург"

 

