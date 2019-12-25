"Автозавод СПб" готов к серийному выпуску Lada Iskra

АвтоВАЗ и компания "Автозавод Санкт-Петербург" начали заключительный этап подготовки массового выпуска автомобиля Lada Iskra в Северной столице, информировало официальное представительство завода.
Летом 2025 года из Тольятти в Петербург было отправлено двести машинокомплектов Lada Iskra, на которых проверялись производственные процессы, проходили курсы обучения сотрудников и проводился контроль качества.
АвтоВАЗ, ведущий российский производитель легковых и лёгких коммерческих авто, совместно с предприятием "Автозавод Санкт-Петербург" завершают подготовку к запуску серийного производства модели Lada Iskra в Петербурге, прокомментировали в компании.
