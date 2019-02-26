Рост продаж Lada Aura зафиксирован в Петербурге

В июле в Петербурге зарегистрировали 13 новых автомобилей Lada Aura, что составило почти половину от общего количества зарегистрированных машин этой модели в городе за весь 2025 год, сообщает автоаналитик Денис Гаврилов.
Согласно информации ресурса "Автомаркетолог", за первые семь месяцев текущего года было продано 30 автомобилей Lada Aura. Модель занимает долю в 0,6% от общего объема продаж автомобилей Lada в Петербурге.
Основная категория покупателей — частные лица. Из 30 проданных автомобилей 20 единиц приобрели в салонах индивидуально, а оставшиеся десять были куплены корпоративными клиентами.
Фото: Lada.ru
