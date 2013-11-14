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В августе "Автозавод Санкт-Петербург" продал более 1 тыс. автомобилей Xcite
Сегодня, 8:29
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В августе "Автозавод Санкт-Петербург" продал более 1 тыс. автомобилей Xcite

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Это на 27,9% больше по сравнению с июлем.

"Автозавод Санкт-Петербург" в августе увеличил продажи автомобилей Xcite X-Cross 7. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу предприятия. 

Так, в прошлом месяце реализовали более 1 тыс. машин. Это на 27,9% больше по сравнению с июлем. 

По итогам августа 2024 года официальными дилерами XCite было реализовано 1005 автомобилей, что является лучшим месячным результатом продаж бренда в России.

Пресс-служба ООО "Автозавод Санкт-Петербург" 

Кроме того, отмечается, что с мая по август этого года автомобилисты купили 2,3 тыс. машин этой марки. 

Напомним, с 2009 по 2022 годы завод принадлежал компании Nissan. Концерн ушел с рынка страны, и площадку передали ФГУП "НАМИ".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осенью подорожают новые автомобили. 

Фото: пресс-служба Xcite

Теги: xcite, автозавод санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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