"Автозавод Санкт-Петербург" вернулся к работе после праздников

Сборка автомобилей марки Lada Iskra на предприятии "Автозавод Санкт-Петербург" возобновлена в понедельник после перерыва, вызванного длительными праздниками с конца декабря по середину января, сообщается в пресс-релизе завода.

Выпуск автомобилей под брендом Lada Iskra стартовал на заводе в сентябре 2025 года, основываясь на соглашении, подписанном в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Ранее производственные мощности завода принадлежали японской компании Nissan, эксплуатировавшейся там с 2009 по 2022 год. После ухода японцев завод перешел в собственность Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "НАМИ", подчинённого Министерству промышленности и торговли РФ, с возможностью обратной покупки. Позже, весной 2024 года, госпредприятие передало 99% акций завода АвтоВАЗу по номинальной сделке. Владельцы завода официально не раскрыты.

Еще раньше, в марте 2024 года, завод начал производство автомобилей под маркой Xcite, первая модель которой, Xcite X-Cross 7, визуально и технически повторяла китайскую модель Chery Tiggo 7 Pro. Позднее, в ноябре того же года, была представлена вторая модель бренда Xcite — кроссовер X-Cross 8.

Фото: Пресс-служба "Автозавода "Санкт-Петербург"

