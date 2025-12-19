Продажи новых автомобилей в РФ в 2026 году останутся на уровне 1,3 млн

Основными сдерживающими факторами эксперты называют условия кредитования, налоговое регулирование и общую покупательскую активность.

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 году, скорее всего, сохранит текущие объёмы продаж и составит около 1,3 млн единиц. Такой прогноз в беседе с ТАСС дали ведущие отраслевые эксперты и ассоциации.

Мы с коллегами по агентству "Автостат" по базовому прогнозу на 2026 год ожидаем продажи новых легковых машин на уровне, близком к 2025-му — то есть около 1,3 млн штук. Игорь Моржаретто, автоэксперт

Он также отметил наличие оптимистичного сценария с ростом до 1,45 млн машин и негативного — со снижением до 1,2 млн.

Ассоциация "РОАД" также прогнозирует стагнацию рынка. "На 2026 год мы ожидаем сохранение рынка на уровне 2025 года с возможной небольшой динамикой в ту или иную сторону — без резкого падения и без значительного роста", — сообщили в ассоциации. Ключевыми факторами, определяющими динамику, станут доступность кредитования, влияние регуляторных мер (утилизационный сбор, НДС) и общая покупательская активность населения.

Фото: Piter.TV