Последний кроссовер XCITE X-Cross 7 продают в Петербурге

Продажи автомобилей бренда XCITE в Петербурге переживают резкий спад. По данным экспертов, за первый квартал 2026 года спрос на машины, выпускаемые на мощностях бывшего завода Nissan, обвалился почти на 70% по сравнению с прошлым годом.

Дефицит спроса привел к тому, что складские запасы у дилеров практически исчерпаны. Как сообщает телеграм-канал AutoRun SPb, в одном из автосалонов города выставлен на продажу последний экземпляр среднеразмерного кроссовера XCITE X-Cross 7.

Статистику подтверждает и автоэксперт Алексей Гаврилов: по его словам, за первые три месяца текущего года в Петербурге было зарегистрировано всего 25 новых автомобилей XCITE, что на 68% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: пресс-служба ООО "Автозавод Санкт-Петербург"