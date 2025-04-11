До 8 тыс. автомобилей Lada Iskra планируется выпустить в Петербурге в 2026 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил интервью РИА Новости, что завод "Автозавод Санкт-Петербург" намерен в 2026 году увеличить производство автомобилей Lada Iskra до 8 тыс. единиц. Однако фактический объем выпуска будет определяться текущей рыночной ситуацией.

Беглов уточнил, что соглашение о сотрудничестве между "Автозаводом Санкт-Петербург" и "АвтоВАЗом" было заключено в рамках ПМЭФ-2025. К сентябрю прошлого года предприятие завершило модернизацию оборудования и запустило серийное производство полного модельного ряда Lada Iskra. В 2025 году завод выпустил 3 тысячи автомобилей.

Кроме того, губернатор напомнил о работе в Петербурге Инженерного центра "АвтоВАЗа", специалисты которого занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей Lada.

Ранее мы сообщили о том, что производство автомобилей Jeland начнут на заводе в Шушарах.

