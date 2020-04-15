Производство автомобилей Jeland начнут на заводе в Шушарах

Запуск нового бренда расширит предложение на автомобильном рынке Северо-Запада России.

Автозавод General Motors в Шушарах, остановленный в 2015 году, вскоре возобновит свою работу. Компанией АГР планируется запуск производства автомобилей марки Jeland, представляющих собой аналог известных машин Jaecoo. Начало подготовки предприятия к эксплуатации стартовало в 2025 году, включив техническое переоснащение и обновление производственных мощностей.

Запуск нового бренда расширит предложение на автомобильном рынке Северо-Запада России. Выход продукции Jeland усилит конкуренцию среди производителей популярных внедорожников, поскольку этот сегмент продолжает оставаться приоритетным в отрасли автомобилестроения. Местная сборка позволяет оперативно адаптироваться к изменениям спроса и эффективно контролировать ценообразование.

Возобновление деятельности завода демонстрирует готовность российского автопрома активно осваивать свободные производственные площади, предлагая потребителям альтернативные варианты транспортных решений. Успешная реализация проекта повысит надежность бренда и уменьшит влияние импортных поставок комплектующих. При условии качественного исполнения и конкурентоспособных цен, автомобили Jeland смогут уверенно закрепиться на российском рынке легковых автомобилей.

Фото: пресс-служба АГР