Реализация автомобилей Xcite в Петербурге достигла 85%

Общая численность автомобилей Xcite, произведённых в городе с апреля 2024 года по май 2025 года, составила примерно 19,7 тыс. единиц.

Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил в социальных сетях, что на конец октября в России было зарегистрировано более 85% автомобилей марки Xcite, собранных в Санкт-Петербурге.

По имеющимся данным, на российском рынке учтено около 16,3 тыс. автомобилей указанной марки, из которых примерно 14,3 тыс. составляют модели X-Cross 7, а оставшиеся 2 тыс. представлены моделью X-Cross 8.

Общая численность автомобилей Xcite, произведённых в городе с апреля 2024 года по май 2025 года, составила примерно 19,7 тыс. единиц. Из них 15,2 тыс. приходится на версию X-Cross 7, а остальные 4,5 тыс. представляют собой модель X-Cross 8. Обе модели созданы на базе кроссоверов китайской марки Chery.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перезапустят заводы Toyota и GM в 2026 году.

Фото: пресс-служба ООО "Автозавод Санкт-Петербург"