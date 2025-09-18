В Петербурге перезапустят заводы Toyota и GM в 2026 году

Вопрос о том, какие именно модели и при участии каких иностранных компаний будут выпускать на новых линиях, пока остается открытым.

В Санкт-Петербурге в 2026 году возобновят работу бывшие автозаводы Toyota и General Motors. Об этом "Ведомостям Северо-Запад" рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков на церемонии запуска серийного производства Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург".

По его словам, на площадке бывшего завода Toyota уже ведется активная подготовка совместно с партнерами из дружественных стран.

В целом по планам – в начале следующего года завод должен быть запущен, и то же самое по бывшему заводу GM. На следующий год, полный перезапуск всех заводов должен произойти. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Он уточнил, что площадка General Motors находится на финальной стадии готовности: идет монтаж оборудования, а первые тестовые автомобили планируют собрать до конца текущего года. Полный запуск производства намечен на 2026 год.

Сейчас в Петербурге работают два автопредприятия: "Автозавод Санкт-Петербург" выпускает Lada Iskra на бывших мощностях Nissan, а "Автомобильный завод АГР" на площадке Hyundai производит машины под брендом Solaris.

Напомним, завод Toyota простаивает с 2022 года, когда компания покинула российский рынок. Производственная база General Motors законсервирована еще с 2015 года, позже ее выкупил Hyundai, но в 2022 году производство остановилось из-за проблем с поставками комплектующих.

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков