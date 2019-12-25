На заводе Санкт Петербурга стартовало производство Lada Iskra всех версий

Первые автомобили отправлены дилерам.

На бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство автомобилей Lada Iskra. Завод получил название "Автозавод Санкт-Петербург". Руководитель предприятия Иван Миронов отметил, что за короткий срок модернизировали оборудование, настроили логистику и подготовили персонал.

АвтоВАЗ уточняет, что петербургские автомобили полностью идентичны моделям, выпускаемым в Тольятти. На конвейере собираются все версии Lada Iskra, кроме базовой. На предприятие поставляются сборочные комплекты, включающие окрашенные кузова, силовые агрегаты, элементы интерьера, шасси и другие детали — всего около 1 тыс. компонентов. На линии выполняется установка шумоизоляции, приборной панели, ремней безопасности, ESP, обивки салона и багажника. Также проводится подсборка двигателя и передней подвески, монтаж бамперов, колес и декоративных элементов.

Lada Iskra относится к сегменту В и представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Серийное производство стартовало в Тольятти в апреле 2025 года. О планах выпускать модель в Петербурге впервые заявили на ПМЭФ-2025. Согласно проекту, до конца года на северной площадке планируется собрать до 4 тыс. автомобилей.

Фото: Пресс-служба "Автозавода "Санкт-Петербург"