В Барнауле продают самодельный вездеход на восьми колесах с мотором Toyota

На онлайн-площадках появилось объявление о продаже снегоболотохода "ТОРОС" 2017 года. Машина собрана вручную, но по технической начинке может дать фору многим серийным внедорожникам. Вездеход уже привлек внимание профильных сообществ: сочетание восьми ведущих колес, японского двигателя и сложной трансмиссии встречается на рынке крайне редко. На объявление обратил внимание портал 110km.ru.

Сердце аппарата — бензиновый 1JZ-GE от Toyota, выдающий 180 лошадиных сил. Мотор известен своей живучестью и неприхотливостью, за что его ценят строители самодельной вездеходной техники. Работает он в паре с автоматической коробкой Aisin. Но главная инженерная гордость "Тороса" — схема полного привода 8х8. Постоянный привод на все восемь колес реализован через раздаточную коробку и две дополнительные "раздатки" с понижением 2.0. В трансмиссии — семь свободных дифференциалов, которые можно блокировать в любой комбинации.

Тормоза — дисковые на каждом колесе, ручник выведен на четвертую ось. Поворачивают машину две передние оси, руль оснащен гидроусилителем. Для самовытаскивания предусмотрена электролебедка на 12 тысяч фунтов с синтетическим тросом.

Снаружи вездеход выглядит утилитарно, но внутри есть минимальный набор удобств: четыре пассажирских места с ремнями безопасности, климат-контроль, люк, шноркель и магнитола JVC. Пробег за восемь лет составил всего 3 тысячи километров — техникой практически не пользовались.

Важный нюанс для покупателя: снегоболотоход имеет категорию АII, что допускает движение по дорогам общего пользования. Регистрировать такую технику нужно в Гостехнадзоре. Цена вопроса — 1,9 миллиона рублей.

"Торос" вряд ли подойдет для городских будней, но для охоты, рыбалки или работы в условиях полного бездорожья выглядит осознанным выбором. Особенно если учесть, что аналогичный по проходимости японский или американский вездеход будет стоить кратно дороже.

Фото: сайт Дром.ру