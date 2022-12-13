На Индустриальном проспекте столкнулись четыре иномарки

Из автомобилей получился "паровоз".

Сегодня, 5 февраля, на Индустриальном проспекте произошла массовая авария. Дорогу не поделили четыре автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Паровоз на Индустриальном в сторону Российского моста, прямо на глазах. Очевидец

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: на ЗСД опрокинулся грузовик.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург