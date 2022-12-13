На Индустриальном проспекте столкнулись четыре иномарки

Сегодня, 5 февраля, на Индустриальном проспекте произошла массовая авария. Дорогу не поделили четыре автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Паровоз на Индустриальном в сторону Российского моста, прямо на глазах.
Очевидец
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: на ЗСД опрокинулся грузовик.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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