На ЗСД опрокинулся грузовик

Водитель автомобиля пострадал. Его доставили в больницу.

На ЗСД рядом со съездом на Васильевский остров произошло серьезное ДТП. Перевернулся Грузовой автомобиль FAW. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего перелом руки.

Добавим, что в машине находился пассажир. Он отделался испугом.

Ранее на Piter.tv: в Василеостровском районе мужчина пострадал во время пожара на кухне.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор