На ЗСД опрокинулся грузовик

На ЗСД рядом со съездом на Васильевский остров произошло серьезное ДТП. Перевернулся Грузовой автомобиль FAW. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего перелом руки.
Добавим, что в машине находился пассажир. Он отделался испугом.
Ранее на Piter.tv: в Василеостровском районе мужчина пострадал во время пожара на кухне.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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