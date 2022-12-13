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На ЗСД опрокинулся грузовик
Сегодня, 13:30
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На ЗСД опрокинулся грузовик

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Водитель автомобиля пострадал. Его доставили в больницу.

На ЗСД рядом со съездом на Васильевский остров произошло серьезное ДТП. Перевернулся Грузовой автомобиль FAW. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего перелом руки. 

Добавим, что в машине находился пассажир. Он отделался испугом.

 

Ранее на Piter.tv:  в Василеостровском районе мужчина пострадал во время пожара на кухне.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: васильевский остров, гибдд, зсд, опрокинулся грузовик, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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