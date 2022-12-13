В Василеостровском районе мужчина пострадал во время пожара на кухне

Его доставили в больницу.

Сегодня днем, 5 февраля, в Василеостровском районе произошел пожар. В результате случившегося пострадал мужчина, который пытался потушить пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил кухню в квартире на Среднем проспекте В. О. в доме № 79, корпус 1. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 12:22.

В квартире на кухне происходило горение в вытяжке на площади 0,5 кв. метра. Тушить жилье прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя.

Пострадавшего доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

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Фото: Piter.tv