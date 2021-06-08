После обрушения флигеля дома Устинова в Петербурге возбуждено уголовное дело

Работы остановлены, строительная техника изъята.

ГСУ СК РФ по Петербургу по результатам проведения доследственной проверки возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 октября.

Напомним, что 16 октября обрушился флигель дома Устинова на улице Егорова, 23. По версии следствия, при выполнении работ по демонтажу здания, лица из числа сотрудников одной из строительных компаний, осуществляющие контроль за процессом, нарушили правила безопасности. В результате были травмированы двое строителей. Пострадавших госпитализировали, на данный момент им оказывается медицинская помощь.

Работы остановлены, строительная техника изъята. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что с пятиглавия собора Петра и Павла в Петергофе сняли строительные леса.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу