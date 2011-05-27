С пятиглавия собора Петра и Павла в Петергофе сняли строительные леса

Реставрация проводится по программе КГИОП за счет бюджета Петербурга с 2013 года.

Завершился очередной этап масштабной реставрации собора Петра и Павла на берегу Ольгина пруда в Петергофе. С пятиглавия полностью сняли леса, выполнены гидроизоляция фундаментов и водоотвод. Отреставрирована колокольня с шатровой крышей, являющаяся частью здания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Реставрация проводится по программе КГИОП за счет бюджета Петербурга с 2013 года. За это время была снята аварийность несущих конструкций здания, восстановлена несущая способность всех главок и барабанов, отреставрированы кровля, центральная большая глава и четыре малые главки, выполнена реставрация крестов с восполнением утрат и золочением сусальным золотом.

Сейчас специалисты реставрируют пристроенную к западному фасаду собора часовню. На нее с помощью подъемного крана уже установлена отреставрированная золоченая главка-луковица с крестом. В 80-е годы XX века несущий каркас главки часовни был выполнен из дерева, при нынешней реставрации возвращен аутентичный материал – металл.

В рамках текущего контракта до конца 2024 года предстоит выполнить работы по реставрации крыш левого и правого крыльев часовни с малыми шатрами, основного входа в собор (юго-западное крыльцо) и цоколя западной стороны храма.

Ранее сразу два цеха завода "Людвиг Нобель" на Большом Сампсониевском проспекте в Северной столице были признаны признали памятниками регионального значения. Речь идёт о чугунолитейном и экспериментальном цехах на Выборгской стороне. Первый из них был создан в 1912-1913 гг.

Фото: Смольный