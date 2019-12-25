Цеха завода Нобеля признали объектами культурного наследия

Речь идёт о чугунолитейном и экспериментальном цехах.

Сразу 2 цеха завода "Людвиг Нобель" на Большом Сампсониевском проспекте в Северной столице были признаны признали памятниками регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Речь идёт о чугунолитейном и экспериментальном цехах на Выборгской стороне. Первый из них был создан в 1912-1913 г.г. Он относится к позднему "кирпичному" стилю, который присущ городской промышленной архитектуре XIX века.

Экспериментальный цех был возведён гораздо позже, в 30-х годах XX века. Он неразрывно связан с периодом конструктивизма.

Ранее мы сообщили о том, что продолжается реставрация северной части ограды Сада Девятого Января.

Фото: КГИОП