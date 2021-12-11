Реставрация решеток в стадии завершения, через несколько месяцев они будут готовы к монтажу, который будет производиться в 2024 году.

Продолжается реставрация северной части ограды Сада Девятого Января. Этот участок ограды включен в предмет охраны памятника регионального значения "Сад памяти жертв расстрела 1905 года (Сад 9-го Января)". Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Протяженность северного участка ограды – 157 м. Она состоит из металлических секций на кирпичном цоколе с парными павильонами-пропилеями парадного входа в сад. В ней использованы элементы исторической решетки ограды Собственного сада перед Зимним дворцом, созданной архитектором Романом Мельцером.

В результате реставрации северному участку ограды Сада Девятого Января вернется исторический вид, соответствующий времени его создания – началу 1950-х гг.

В мастерской реставрируются сохранившиеся металлические элементы ограды, а недостающие фрагменты воссоздаются по существующим образцам. На массивный каркас на заклепках крепятся накладки в виде цветов и листьев, выполненные методом ручной ковки.

Специалистами уже восстановлен фундамент ограды, цоколь и кладка столбов северного участка ограды. Выполняются штукатурные работы. Восстанавливается убранство павильонов в стиле "сталинского ампира", в том числе колонны с коринфскими капителями, балюстрады и вазы над карнизом.

Реставрация решеток в стадии завершения, через несколько месяцев они будут готовы к монтажу, который будет производиться в 2024 году.

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Фото: КГИОП