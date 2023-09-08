Дом Полежаева, где снимали "Мастер и Маргарита", отреставрируют

Разрешение на проведение работ выдано в мае 2023 года.

Доходный дом купца и хлеботорговца Полежаева на Старорусской улице 5/3 отреставрируют по программе "Наследие" КГИОП. Как рассказали "Петербургскому дневнику" в ведомстве, проектная документация на реставрацию и ремонт фасадов объекта была рассмотрена и согласована КГИОП в 2020 году.

Разрешение на проведение работ выдано в мае 2023 года. Работы будут проходить за счёт бюджета Петербурга. Будет отремонтирован цоколь здания, проведена реставрация штукатурной поверхности и мест утрат керамической облицовки и лепного декора. Также восстановлению подвергнутся скульптуры на лицевых фасадах.

Напомним, дом Полежаева фигурировал в сериале "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко. Режиссер нашел здесь подходящую "нехорошую квартиру".

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Фото: citywalls (opogan)