Хирург из Петербурга реставрирует старинную усадьбу под Выборгом за свой счёт

Инициативный горожанин восстанавливает объект в течение 7-ми последних лет.

Хирург из Северной столицы Илья Слепцов направил собственную зарплату на реставрацию 200-летней финской усадьбы Киискиля в Выборгском районе Ленобласти. Об этом пишет "Фонтанка".

Инициативный горожанин восстанавливает объект в течение 7-ми последних лет. Он отыскал старинную постройку на реке Ершовка: благодаря хирургу, сейчас реставрацией занимается лицензированная организация, ранее имевшая дело с объектами культурного наследия.

Финская дача была построена в 1816 году по чертежам французского архитектора Луи Пьера Дюфурни де Вилье. Она принадлежала зажиточному землевладельцу Фридриху Данненбергу и его дочери. После революции в разные годы существования СССР в здании размещались ом инвалидов, детский дом и пионерский лагерь. В конце 1990-х годов усадьба пришла в запущение.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)