КГИОП будет отвечать за содержание бесхозных памятников в Петербурге

До этого само ведомство обратилось через суд к комитету имущественных отношений (КИО), настаивая на том, что ответчик должен провести реставрацию памятника Раймонде Дьен в Московском парке Победы.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о передаче ответственности за содержание бесхозных памятников городскому комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом пишет "Деловой Петербург".

До этого сам КГИОП обратился через суд к комитету имущественных отношений (КИО), настаивая на том, что именно последнее ведомство должно провести реставрацию памятника деятельнице французского антивоенного движения Раймонде Дьен в Московском парке Победы. Данная скульптура не учтена в бюджете Северной столице и не находится на балансе ни одного ведомства, то есть, является бесхозной.

Суд первой инстанции отказал в иске КГИОП и заключил, что обратившийся в суд комитет сам отвечает сохранение наследия, кроме того располагает для этого финансовыми возможностями. Недавно было приостановлено рассмотрение аналогичного разбирательства, связанного с реставрацией ограды Румянцевского сада.

Ранее мы сообщили о том, что застройка Шушар "Дальпитерстроем" приостановлена.

Фото: wikipedia.org (Dezidor)