Застройка Шушар "Дальпитерстроем" приостановлена

Речь идет об участках, площадь которых составляет 163 га.

Смольный приостановил строительные работы компании "Дальпитерстрой" в Шушарах. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на комиссию по подготовке изменений в генплан Петербурга.

Речь идет об участках, площадь которых составляет 163 га. Они расположены между КАД, Витебским проспектом и железнодорожными путями Балтийского направления.

Часть земель останется в зоне сельскохозяйственного назначения, остальное планируют перевести в зоны отдыха, транспортной и инженерной инфраструктур.

Представители "Дальпитерстроя" пояснили, что территорию использовали бы в том числе и для социальных целей – строительства медицинских учреждений, спортивных и культурных организаций.

Мы сожалеем о таком решении комиссии, поскольку указанные участки уже много лет не используются по назначению. Пресс-служба компании "Дальпитерстрой"

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)