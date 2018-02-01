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Смольный и "Дальпитерстрой" обсудили переход на эскроу-счета
Сегодня, 11:36
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himif

Смольный и "Дальпитерстрой" обсудили переход на эскроу-счета

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Рабочее совещание состоялось сегодня.

Сегодня, 19 ноября, в Смольном прошло рабочее совещание по вопросам завершения строительства объектов на территории города. Руководил беседой с застройщиком ООО "СК "Дальпитерстрой" вице-губернатор Николай Линченко.

На сегодняшний день правительство Петербурга заключило со строительной компанией около 20 госконтрактов на покупку квартир для льготников.

На совещании обсудили также ход строительства объектов, сроки ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.  Компания строит 16 объектов с более 8000 квартир и планирует сдать их до 2022 года. Присутствовавший на встрече представитель одного крупного банка предложил "Дальпитерстрою" сотрудничество и переход на эскроу-счета. По мнению Линченко, такой переход  и вдобавок контроль правительства добавит дольщикам уверенности в расчетах при строительстве и ожидании сроков работ и ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что новостройки Петербурга и области достроят без эскроу-счетов.

Фото: Piter.TV

Теги: дальпитерстрой, эскроу-счета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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